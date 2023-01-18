Вертолет сделал 3 круга, полетел в центр и резко начал снижаться, – очевидец трагедии в Броварах
В Броварах 18 января упал вертолет. К сожалению, есть много жертв и пострадавших, среди которых – дети.
Один из очевидцев рассказал о последних минутах перед авиакатастрофой. Об этом сообщает 24 Канал.
Важно Глава МВД Денис Монастырский погиб в результате падения вертолета в Броварах
Что говорят очевидцы о трагедии в Броварах
Житель Броваров рассказал, что вертолет сделал три круга над супермаркетом, полетел в сторону центра, но затем начал резко снижаться, ударился и загорелся:
Вертолет сделал три круга над "Форой", полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся и все,
– сообщил мужчина.
Очевидец рассказал о последних минутах перед падением вертолета: смотрите видео
Напомним, что по состоянию на 10:30 – 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых – 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Также в результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД – они находились в вертолете ГСЧС, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. В их числе министр, первый заместитель министра и государственный секретарь.