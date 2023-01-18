Вертолет сделал 3 круга, полетел в центр и резко начал снижаться, – очевидец трагедии в Броварах

В Броварах 18 января упал вертолет. К сожалению, есть много жертв и пострадавших, среди которых – дети.

Один из очевидцев рассказал о последних минутах перед авиакатастрофой. Об этом сообщает 24 Канал.

Важно Глава МВД Денис Монастырский погиб в результате падения вертолета в Броварах

Что говорят очевидцы о трагедии в Броварах

Житель Броваров рассказал, что вертолет сделал три круга над супермаркетом, полетел в сторону центра, но затем начал резко снижаться, ударился и загорелся:

Вертолет сделал три круга над "Форой", полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся и все,

– сообщил мужчина.

Очевидец рассказал о последних минутах перед падением вертолета: смотрите видео

Напомним, что по состоянию на 10:30 – 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых – 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Также в результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД – они находились в вертолете ГСЧС, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. В их числе министр, первый заместитель министра и государственный секретарь.