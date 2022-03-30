На Броварском направлении оккупанты частично отвели свои подразделения в сторону границы с РФ

По данным наших ВСУ, российские захватчики 30 марта частично отвели свои подразделения в сторону границы с Россией.

Эту информацию подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. Ранее российское минобороны заявило, что будет отводить свои войска из Киевской и Черниговской областей.

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На самом же деле на этих направлениях идут тяжелые бои. Оккупанты не собираются так просто отступать. Немного другая ситуация на Броварском направлении.

На Броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений из занятого оккупантами района в сторону границы с Россией,

– сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В то же время продолжается накопление оккупационных войск в районе Чернобыльской АЭС. Также российские захватчики сосредотачивают силы в районе объекта "Укрытие" и зоне отчуждения в целом.

"Так, зафиксировано движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков в направлении Чернобыльской АЭС", – сообщили в Генштабе ВСУ.

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