Цю інформацію підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ. Раніше російське міноборони заявило, що буде відводити свої війська з Київської та Чернігівської областей.

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Насправді ж на цих напрямках йдуть важкі бої. Окупанти не збираються так просто відступати. Трохи інша ситуація на Броварському напрямку.

На Броварському напрямку відзначено часткове відведення підрозділів із зайнятого окупантами району у бік кордону з Росією,

– повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Натомість продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС. Також російські загарбники зосереджують сили у районі об'єкту "Укриття" та зоні відчуження загалом.

"Так, зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків в напрямку Чорнобильської АЕС", – повідомили у Генштабі ЗСУ.

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