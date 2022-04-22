БТГр 136 российской бригады понесла значительные потери при наступлении в Украине, – Генштаб

Противник продолжает нести потери. Да, в течение 21 апреля среди бригады, действовавшей на Кураховском направлении, зафиксировано до 250 ликвидированных солдат.

О новых победах украинских защитников рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. В ведомстве добавили, что кроме прочего, враг обеднел на несколько реактивных систем залпового огня.

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Новые потери врага: данные Генштаба ВСУ

Как сообщает Генштаб, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе. Речь идет о 250 ликвидированных лицах.

Кроме того, нашим защитникам удалось уничтожить десяток российских техник.

Тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных артиллерийских систем,

– информирует Генштаб ВСУ.

Интересно, что вместе с потерями в российской армии растет недовольство отсутствием зарплат. К примеру, военнослужащие 8-й всеобщей армии Южного военного округа выражают возмущение, что им не заплатили за мартовские боевые действия.

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