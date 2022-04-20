БТГр из состава 150-й мотострелковой дивизии потеряла боеспособность и выведена

На Донецком направлении враг наращивает группировку войск. Однако благодаря работе ВСУ одна из вражеских батальонных тактических групп потеряла боеспособность, ее вывели из зоны боевых действий.

В Генштабе ВСУ отметили, что речь о БТГр 150-й мотострелковой дивизии. Ее вывели в район обновления.

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На Донецкое направление враг перебрасывает дополнительные группировки

На Донецкое направление враг перебросил подразделения из состава 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа.

На этом, а также Таврическом направлениях российские войска осуществляют разведку маршрутов.

Цель врага – выход на границы Луганской и Донецкой областей

В Генштабе ВСУ отметили, что сейчас враг активно наступает в Восточной операционной зоне. Цель россиян остается той же – выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Смотрите в видео: потери врага по состоянию на 20 апреля