У Генштабі ЗСУ зазначили, що мовиться про БТГр 150-ї мотострілецької дивізії. Її вивели у район відновлення.

До теми Росіяни готують наступ в напрямку Лимана й хочуть вийти на Слов'янськ

На Донецький напрямок ворог перекидає додаткові угруповання

На Донецький напрямок ворог перекинув підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії, 41-ї загальновійськової армії та 232-ї реактивної артилерійської бригади Центрального військового округу.

На цьому, а також Таврійському напрямках російські війська здійснюють розвідку маршрутів.

Мета ворога – вихід на межі Луганської та Донецької областей

У Генштабі ЗСУ зазначили: зараз ворог активно наступає у Східній операційній зоні. Мета росіян залишається тією самою – вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

Дивіться у відео: які втрати ворога станом на 20 квітня