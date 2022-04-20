У Генштабі ЗСУ зазначили, що мовиться про БТГр 150-ї мотострілецької дивізії. Її вивели у район відновлення.
До теми Росіяни готують наступ в напрямку Лимана й хочуть вийти на Слов'янськ
На Донецький напрямок ворог перекидає додаткові угруповання
На Донецький напрямок ворог перекинув підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії, 41-ї загальновійськової армії та 232-ї реактивної артилерійської бригади Центрального військового округу.
На цьому, а також Таврійському напрямках російські війська здійснюють розвідку маршрутів.
Мета ворога – вихід на межі Луганської та Донецької областей
У Генштабі ЗСУ зазначили: зараз ворог активно наступає у Східній операційній зоні. Мета росіян залишається тією самою – вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.
Дивіться у відео: які втрати ворога станом на 20 квітня