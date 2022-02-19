БТРы и грузовики: росСМИ показали движение военной техники возле границ с Украиной
19 февраля 2022 , 10:44Читати новину українською
Источник:телеканал "Дождь"
Российские СМИ 19 февраля опубликовали кадры активного перемещения военной техники. Она двигалась на трассе М2 "Крым".
В Орловской и Курской областях двигались 3 колонны военной техники в сторону Москвы. Также одна колонна шла в сторону границы с Украиной.
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БТРы и армейские грузовики в колонне
Как сообщается, в сторону Москвы шли две колонны с БТРами. В каждой из них было от трех до шести – семи бронетранспортеров и армейских грузовиков и один с топливозаправщиками. В сторону границы шла колонна армейских грузовиков.
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- Главари пророссийских террористов также объявили "всеобщую мобилизацию населения". Кроме этого, начали и массовую "эвакуацию" людей в Россию.
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