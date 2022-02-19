БТРы и грузовики: росСМИ показали движение военной техники возле границ с Украиной

19 февраля 2022 , 10:44
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Источник:

телеканал "Дождь"

Российские СМИ 19 февраля опубликовали кадры активного перемещения военной техники. Она двигалась на трассе М2 "Крым".

В Орловской и Курской областях двигались 3 колонны военной техники в сторону Москвы. Также одна колонна шла в сторону границы с Украиной.

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БТРы и армейские грузовики в колонне

Как сообщается, в сторону Москвы шли две колонны с БТРами. В каждой из них было от трех до шести – семи бронетранспортеров и армейских грузовиков и один с топливозаправщиками. В сторону границы шла колонна армейских грузовиков.

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Автор: Оксана Княжик