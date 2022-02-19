БТРы и грузовики: росСМИ показали движение военной техники возле границ с Украиной

Российские СМИ 19 февраля опубликовали кадры активного перемещения военной техники. Она двигалась на трассе М2 "Крым".

В Орловской и Курской областях двигались 3 колонны военной техники в сторону Москвы. Также одна колонна шла в сторону границы с Украиной.

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БТРы и армейские грузовики в колонне

Как сообщается, в сторону Москвы шли две колонны с БТРами. В каждой из них было от трех до шести – семи бронетранспортеров и армейских грузовиков и один с топливозаправщиками. В сторону границы шла колонна армейских грузовиков.

Российская техника: смотрите видео

Ситуация на Донбассе: коротко

В последние дни террористы на оккупированном Донбассе ведут усиленные обстрелы и провокации. В частности, за последние сутки оккупанты нарушили режим тишины почти 900 раз.

При этом российские наемники убили украинского воина. Ситуация на фронте держится критической.

Главари пророссийских террористов также объявили "всеобщую мобилизацию населения". Кроме этого, начали и массовую "эвакуацию" людей в Россию.

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