Буча – это лишь один город, в других жертв может быть еще больше, – Зеленский

После ухода российских оккупантов из Киевщины открылись настоящие зверства, которые они совершали против мирного населения. Буча – это лишь один город. В других освобожденных населенных пунктах жертв может быть еще больше.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. 4 апреля он посетил города Киевщины, которые освободили от российских оккупантов.

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Количество жертв в других освобожденных городах может быть больше

Зеленский рассказал, что сейчас Стоянка, Ирпень и Буча выглядят не так, как вчера. Тела убитых мирных жителей уже забрали с большинства улиц. Однако во дворах и домах убитые оккупантами люди еще есть.

"Города просто разбиты. На дорогах – сожженная военная техника, разбитые и расстреляны машины. Особенно тяжело смотреть на следы пуль на машинах с надписью "Дети", – отметил президент.

По его словам, уже началось расследование преступлений, совершенных захватчиками. Пока только в одной Буче известно о более 300 убитых и замученных людей. Вероятно, количество жертв будет еще больше, когда проверят весь город.

И это только один город. Одна из многих украинских общин, которую удалось захватить российским военным. Уже есть информация о том, что в Бородянке и некоторых других освобожденных городах количество жертв оккупантов может быть еще больше,

– добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что во многих селах освобожденных районов Киевской, Черниговской и Сумской областей захватчики делали такое, чего местные не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет назад.

"Безусловно, за это будет ответственность для оккупантов. Мы уже делаем все, чтобы как можно быстрее установить всех причастных российских военных к этим преступлениям. Все, чтобы их наказать", – заявил президент.

Он подытожил, что наказание военных преступников будет совместной работой Украины с Европейским Союзом и международными институтами, в частности, с Международным уголовным судом.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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