Пишу немаленькую обзорную статью о возможных путях развития и окончания войны между Западной цивилизацией и Россией. Как ни странно, исторических аналогий не так много.

Имперское высокомерие России

Самая близкая (аналогия – 24 канал) к нынешней ситуации, как ни банально это звучит, это противостояние гитлеровской Германии войскам союзников.

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Особенно ярко эта аналогия прослеживается после ленд-лиза. Но у Германии были политические и экономические причины начать ту войну.

Россия напала на Украину без всяких реальных причин, при полном экономическом благополучии, в тот момент, когда в этом не было никакого политического резона.

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Сопротивление Украины

Имперское высокомерие проявилось у страны с 1,5% мирового продукта и психологией зарвавшегося гопника: сожру и что вы мне сделаете? И сожрали бы.

Но яростное сопротивление Украины изменило цель этой войны и состав ее участников. А Буча поставила всех перед выбором: ты за Зло или против Зла? Так что я был прав в феврале, когда сказал, что Третья Мировая уже началась. Просто мы назовем ее так позже.

Это война между цивилизацией и дикостью. Между последней уродливой империей и миром.

Вот и все.

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