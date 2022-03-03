В Буче не только подняли флаг, но и восстановили электроэнергию
Источник:ВСУ
В Буче на Киевщине и флаг подняли и восстановили энергоснабжение. 15 000 семей снова свет.
Сейчас продолжаются работы по восстановлению света во всех домах города. Об этом сообщили в "ВСУ оперативный" 3 марта.
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Аварийные бригады ДТЭК оперативно подключили подстанции Гостомель, Бышев и Гореничи,
– говорится в сообщении.
Текст публикации ВСУ:
город Буча, Киевская область. Там не только подняли украинский флаг, но и восстановили энергоснабжение.
15 000 семей снова свет!
Аварийные бригады ДТЭК оперативно подключили подстанции Гостомель, Бышев и Гореничи.
Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения остальных домов города и окрестных населенных пунктов.
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