В Буче оккупанты убили пророссийского экс-нардепа Александра Ржавского

Российские военные застрелили в Буче бывшего нардепа Александра Ржавского. Оккупанты убили пророссийского политика прямо у него дома.

Ржавский поддерживал Россию

Политик всегда был известен своими пророссийскими взглядами. В то же время, он категорически не верил в полномасштабное вооруженное нападение России на Украину.

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Еще за несколько недель до начала войны он оправдывал оккупацию Крыма.

Когда российские военные вошли в Бучу, Ржавский пытался найти с ними общий язык. Однако однажды экс-нардеп возмутился поведением оккупантов и отказался наливать им водку. Россияне сразу же застрелили политика на глазах у других людей.

Россияне не щадят даже тех, кто их поддерживает.

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