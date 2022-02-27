В Буче продолжаются обстрелы: снаряд попал в жилой дом

В Буче Киевской области оккупант продолжает гатить "Градами". Вражеский снаряд попал в жилой дом.

Это произошло утром 27 февраля. По предварительной информации, из-за обстрелов команда ГСЧС пока не может прибыть на место.

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Предварительные данные – пострадавших нет

На фото видны последствия атаки российских захватчиков. Над зданием – серый дым. Впоследствии в ГСЧС уточнили, что снаряд попал в девятиэтажный жилой дом на улице Вокзальной. Пожар удалось локализовать. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Подразделения спасателей покинули место происшествия в связи с обстрелами.

Снаряд попал в жилой дом / Фото источников 24 канала

Оккупанты обстреляли Бучу / Фото "Дом"

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