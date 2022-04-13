В Буче проводят эксгумацию тел из братской могилы: фото и видео с места событий

В Буче из братской могилы проводят эксгумацию тел замученных россиянами украинцев. Погибших должны перезахоронить по-человечески.

Личности некоторых погибших уже установили, других – устанавливают. Эксперты будут проводить экспертизу.

Важно В Буче в целом обнаружили тела 403 убитых россиянами гражданских: начинают эксгумацию второй могилы

У большинства – пулевые ранения

Большинство украинцев из братской могилы погибли насильственной смертью. У 90% имеются пулевые ранения головы.

Тела будут передавать родственникам.

Эксгумация тел в Буче, смотрите видео:

Мэр города Анатолий Федорук рассказывал, что по состоянию на 12 апреля в Буче нашли тела 403 убитых.

Сейчас на месте работают правоохранители, судмедэксперты и криминалисты.

На месте работают правоохранители:

По словам Федорука, идентифицировали 163 человека среди найденных тел. Работа над идентификацией других убитых оккупантами мирных жителей Бучи продолжается. Более 10 человек считали еще пропавшими без вести.

Эксгумация тел из братской могилы в Буче / Фото Анатолия Яворского, 24 канал:

Как проводят эксгумацию в Буче, смотрите видео: