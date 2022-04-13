Особи деяких загиблих вже встановили, інших – встановлюють. Експерти будуть проводити експертизу.

Важливо У Бучі загалом виявили тіла 403 вбитих росіянами цивільних: починають ексгумацію другої могили

У більшості – кульові поранення

Більшість українців з братської могили загинули насильницькою смертю. У 90% є кульові поранення голови.

Тіла передаватимуть родичам.

Ексгумація тіл у Бучі, дивіться відео:

Мер міста Анатолій Федорук розповідав, що станом на 12 квітня у Бучі знайшли тіла 403 убитих.

Наразі на місці працюють правоохоронці, судмедексперти та криміналісти.

На місці працюють правоохоронці:

За словами Федорука, ідентифікували 163 людини серед знайдених тіл. Робота над ідентифікацією інших убитих окупантами мирних жителів Бучі триває. Понад 10 людей вважали ще зниклими безвісти.

Ексгумація тіл з братської могили у Бучі / Фото Анатолія Яворського, 24 канал:

Як проводять ексгумацію у Бучі, дивіться відео: