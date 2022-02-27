В Буче россияне вступили в бой с памятником: подумали, что это техника ВСУ
На Киевщине российские захватчики начали "бой" против памятника. Все потому, что им показалось, что это – техника украинских военных.
Соответствующие кадры показали на фейсбук-странице военной телерадиокомпании Министерства обороны Украины. Это сообщение появилось там утром 27 февраля.
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"Бой" с памятником
"В Буче оккупант вступил в бой с памятником воинам-афганцам", – говорится в сообщении. На обнародованном видео видно, как враг упорно атакует монумент.
Памятник воинам-афганцам в Буче – это боевая машина БРДМ-2, установленная на постаменте. Вот такой вид имеет памятник, которого напугались российские захватчики:
Памятник афганцам в Буче / Фото ZeFt
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