В Буче на улицах нашли 28 тел погибших

На улицах Бучи Киевской области после освобождения от российских оккупантов нашли 28 тел погибших. Еще пятерых замученных людей обнаружили в детском лагере.

Об этом на брифинге рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, сообщает 24 канал. Только на улицах Бучи обнаружили тела 28 погибших.

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На улицах Бучи после освобождения было найдено 28 тел погибших,

– сказал Геращенко.

У четырех человек были скованные руки

Кроме того, Геращенко рассказал, что в Буче в детском лагере "Подснежник" было найдено 5 тел погибших украинцев.

Как рассказал советник министра внутренних дел, спецназовцы одного из российских военных подразделений пытали людей в подвале.

У четырех из них были скованы руки за спиной. Они были связаны. Их подвергали пыткам. У одного из них была разбита голова ударом приклада. Других застрелили,

– заявил Геращенко.

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