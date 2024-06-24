Будем идти дальше, ресурсы растут: Буданов сказал, на какое расстояние Украина может бить по России

Россия не ощутит на себе последствия войны, пока боевые действия локализованы в Украине. В этом контексте удары вглубь страны-агрессора важны и в будущем будут реализованы.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Зоркема, разведчик признал, что он фанат ударов по территории России с помощью беспилотников дальнего радиуса действия.

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Буданов выступал за удары по России с начала войны

"Я фанат этого. Я выступал за это с первых дней войны, открыто говоря, пока война ведется только на нашей территории, она не коснется России. Именно поэтому с весны 2022 года мы начали проводить значительные операции на территории России, и будем идти дальше, чем больше у нас будет ресурсов для этого. И Россия начала это чувствовать", – сказал Буданов.

Он пояснил, что именно благодаря этим ударам Путин больше не может делать вид, что эта война россиян не касается.

При этом руководитель разведки отметил, что пока это еще не критично для России, но это привело к тому, что "рядовой гражданин европейской части России точно знает и чувствует, что война продолжается, и сам пережил некоторые взрывы. Это влияет, даже в небольшом масштабе, на их моральное состояние".

Сковывают ли Украину западные ограничения

Буданов отметил, что предостережение США не бить по российским НПЗ нефтеперерабатывающие заводы не имеет смысла, поскольку они являются законной целью войны.

Разведчик признал, что эти атаки не изменят войну, но они могут повлиять на экономику России и "психологическое состояние" россиян, что, в свою очередь, "повлияет на военный компонент".

В ГУР считают законной целью любой российский военный объект в радиусе 800 километров.