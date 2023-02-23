Буданов анонсировал ракетную атаку России 23 – 24 февраля

Глава украинской разведки рассказал о планах России на 23 – 24 февраля. В частности, Кремль снова может прибегнуть к ракетной атаке.

По данным украинского генерала, "ничего необычного не будет". Также Буданов объяснил, о каких масштабах атаки говорится.

Заметьте России необходимо демонстрировать достижения: чего ждать 23 – 24 февраля

Что планирует Россия на годовщину полномасштабного вторжения

Давайте так: ничего необычного (до 24 февраля – 24 канала) не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар,

– рассказал Кирилл Буданов.

Глава украинской разведки пояснил, что говорится о 23 – 24 февраля. Однако заверил: "Поверьте мне, мы это пережили уже более 20 раз".

Что касается так называемых комбинированных обстрелов, то украинский генерал объяснил, что использование ракет, с другой стороны – дронов-камикадзе, – это уже довольно старые методы.

Что касается 14 февраля, когда несколько прилетов были по Киеву и только после этого включили воздушную тревогу, то глава разведки объяснил: "Это был экспериментальный пуск ракеты. Насколько я помню – это 48Н6ДМ пусковой С300 (ракета, имеющая дальность поражения целей до 250 километров и скорость 2,5 километра в секунду – 24 Канал)".

Кирилл Буданов объяснил, что эти ракеты стояли в Брянской области и это был один из первых зафиксированных подобных опытных пусков.

Я подчеркиваю, что это опытные пуски…

– заверил Буданов.

Относительно того, может ли быть много таких пусков, ответил, что – нет, по состоянию на сейчас.

Ведь Россия, как и другие постсоветские страны, не могут производить в достаточном объеме образцы вооружения. Производят искусственные экземпляры, однако серию им трудно создать.

"Там же из российского, по сути, только корпус, взрывчатое вещество, программное обеспечение. Все остальное произведено точно не в России", – заявил Буданов.

Он напомнил, что у россиян есть так называемый параллельный импорт, то есть узаконенная контрабанда.

Чего ждать от России 24 февраля

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что 23 – 24 февраля россияне могут прибегнуть к новому массированному обстрелу. Но новая атака никак не повлияет на ход войны.

В свою очередь советник Офиса Президента Михаил Подоляк предупредил, что 24 февраля Россия может запустить три волны ракет.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что все ожидают обострения ситуации, ударов по объектам критической инфраструктуры или по другим объектам на Востоке, на линии боевого столкновения. Но наши защитники готовы к вражеским атакам.

Детальнее о прогнозах на 24 февраля – читайте по ссылке.