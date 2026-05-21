Должны господствовать над россиянами, – Буданов сделал громкое заявление об истории Украины

Кирилл Буданов заявил, что Россия "приватизировала" часть истории Украины, в частности времен Руси. Глава Офиса Президента отметил, что именно украинцы должны господствовать над россиянами.

Об этом Кирилл Буданов сказал во время KyivStratcom Forum 2026, сообщает "Апостроф".

Интересно Кирилл Буданов надел уникальную вышиванку, которую создали сотни людей

Что сказал Буданов о господстве украинцев над россиянами?

По словам Буданова, стоит глубже осмыслить значение понятия "освобождение России". Он отметил, что меч является лишь инструментом, а сегодня такую роль выполняет Украина.

Также глава ГУР подчеркнул, что Киевская Русь относится к украинскому историческому наследию, хотя само понятие Руси значительно шире. По его мнению, Украина стала источником многих исторических процессов и явлений, в том числе и тех, с которыми сейчас приходится бороться.

Мы отдали им (россиянам – 24 Канал) большую часть своей истории, добровольно отдали, а те ее, поскольку мы отдали – приватизировали. Они никто, это мы есть Русь. И мы должны над ними всеми господствовать. Еще придут времена,

– заявил Буданов.

На фоне чего прозвучало заявление Буданова?

Заявление Кирилла Буданова прозвучало на фоне длительных исторических и политических споров между Украиной и Россией относительно наследия Руси. Российская власть в течение десятилетий использует концепцию "единого исторического пространства" для обоснования собственных геополитических претензий в отношении Украины и земель нашего государства.

В то же время украинские историки и государственные деятели неоднократно подчеркивали, что именно Киев был политическим и культурным центром Руси, тогда как Москва возникла значительно позже.

После начала полномасштабной войны вопрос исторического наследия и идентичности стал одним из ключевых элементов информационного и идеологического противостояния России против Украины.

Кстати, украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов отмечал, что в средневековье украинское государство не называли "Киевская Русь", а такое название впервые появилось в трудах российских историков XVIII – XIX веков.