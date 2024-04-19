Этот план имеет целью продемонстрировать, что Владимир Путин не способен защитить россиян и война может перейти в их дома. Чем это может обернуться для Путина и самих россиян – читайте в разговоре 24 Канала с майором ВСУ Егором Чечериндой.

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Об ударах по Джанкою

Кирилл Буданов в интервью сказал, если россияне думают, что можно сидеть в Петербурге и смотреть войну по телевизору, то не получится, потому что мы перенесем ее в каждый их дом. Эта неделя – урожайная, прилетает везде: Татарстан, Мордовия, временно оккупированный Крым, Самарская и Ростовская области и тому подобное. Насколько этот перенос будет масштабироваться, и какие последствия будет иметь для путинского режима и его плебса?

Начнем с последнего – с Джанкоя, это даже украинская территория. Атака произошла в четверг утром по "аналогов нет" – ЗРК С-400 или "Триумф". Там было поражено четыре пусковых установки, если мне не изменяет память: 3 РЛС, командный пункт. 25 человек, которые обслуживали этот "Триумф", вообще пропали без вести, их не могут найти.

Напомню, что стоимость этого "Триумфа" один миллиард долларов или евро, понимаете? Это такой комплекс, который должен был защищать эти позиции российских войск, определенные объекты и технику в оккупированном Крыму, но он не смог защитить сам себя. Понимаете, о чем можно говорить? О какой способности врага держать те рубежи, которые он оккупировал?

Да, враг сильный, враг коварный, враг берет (территории – 24 Канал) с помощью своих внутренних возможностей: мобилизационных, технических, финансовых, которые безграничны. Но враг достаточно уязвим, если с умом и с помощью западного высокоточного оружия совсем другого класса, другого поколения, атаковать подобные его вещи вроде этого С-400 или "Триумф" за один миллиард евро.

Путин не сможет защитить Россию

Относительно интервью руководителя ГУР МО Кирилла Буданова The Washington Post – оно достаточно интересное с точки зрения вообще стратегии действия украинских Сил обороны на будущее.

Буданов сказал, что мы предложили план, который направлен на уменьшение российского потенциала. Этот план состоит из поражения критических военных объектов – что мы имеем в Джанкое; аэродромы – так же накануне был поражен "Бельбек"; также были поражены командно-контрольные пункты в Крыму.

Плюс увеличение транспортных операций российских добровольцев внутри России при поддержке ГУР. Одна из таких операций происходила 12 марта. Тогда три добровольческих российских подразделения: легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли на территорию Белгородской и Курской областей. Добровольцы удерживали несколько населенных пунктов в течение недели, отбивая атаки российских военных.

Эта операция была достаточно знаковой, резонансной. По крайней мере по реакции в социальных сетях, по реакции местного населения, которое непосредственно находилось на Белгородчине и Курщине. Люди почувствовали, что есть силы российского происхождения, но не путинские, которые пытаются помочь Украине, освободить Россию от Путина – построить совсем другую Россию. То есть реальная военная вооруженная оппозиция.

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Потому что, знаете, традиционная российская оппозиция сидит где-то в Вильнюсе, Риге, или Амстердаме. Устраивают там какие-то акции, собирают деньги – либо для Украины, либо для своих пострадавших граждан. В Амстердаме. Также в Риге и Вильнюсе они любят проводить. Там Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский проводят форумы "свободной России". Они сидят где-то в Париже или в Милане, пьют кофе и говорят о будущем России. Мол, украинцы пусть освободятся от Путина, а потом придем мы – российская оппозиция, и будем править.

А тут появляются реальные люди, которые не боятся показывать свои лица, которые реально борются против Путина, помогая Украине, освобождая и украинскую территорию, и российскую территорию от Путина. Как я понял по этому интервью – эти планы будут продолжены и реализованы.

Также Кирилл Буданов сказал, и это важный момент, что Путин не в состоянии защитить россиян даже на территории самой России. Одно дело, когда человек сидит в каком-то Санкт-Петербурге, слушает новости о войне, что где-то там далеко, по информации российских медиа, "удалось освободить посадку от нацистов". А другое дело, когда в тот же Санкт-Петербург прилетает по местному НПЗ. Тогда люди нервничают совсем по-другому. И совсем по-другому они реагируют, когда прилетает украинский дрон по "Москва-Сити".

Наша главная цель сейчас – показать и довести, в частности, до голов россиян, что Путин не способен защитить их в самой России. Например, когда в Белгороде объявляют карантин для детей, отправляют на домашнее обучение. Когда рожениц, которые должны вот-вот родить, вывозят из Белгорода в соседние области, поскольку там опасно рожать из-за постоянных обстрелов.

При том, что накануне этого рейда официально сообщали властям России о том, что готовятся подобные вещи, поэтому, пожалуйста, осуществите эвакуацию мирного населения из этих прифронтовых территорий. После чего, этого не сделали и начался хаос. Когда началась военная операция, то начался первый массовый побег; начались непонятные действия местных органов власти – они то закрывали торговые центры, то открывали, то ограничивали движение, то не ограничивали.



Путин не может защитить россиян / Скриншот из видео

Здесь еще можно вспомнить и последнюю историю про Урал – куда подразделения даже не заходили, а просто зашла большая вода. Говорится в частности об Орске и Оренбурге. Оказалось, что защитить людей не в состоянии ни местные власти, ни центральная власть.

Россияне приходят на встречу с так называемым губернатором Оренбургской области, говорят там: "Путин, спаси, Путин, помоги". А его "оруженосец" Дмитрий Песков говорит, мол, у вас там сейчас очень опасно, вот когда вода сойдет, тогда мы к вам приедем, а пока разбирайтесь сами. Это почти прямая цитата – для приезда президента Путина нет основания, поскольку там достаточно опасно.

В этом же Орске и в Оренбурге люди пишут, мол, воды много, но нет питьевой, нет еды. Пишут, что там есть больные, которые не могут выйти из дома, не могут элементарно купить себе еды. И местная власть, центральная власть элементарно не может защитить своих людей просто от стихийного бедствия.

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Сначала построили эту дамбу, украли на ней деньги. Потом пошла вода, потом местное руководство говорит, якобы мыши прорыли эти отверстия в дамбе, через них пошла вода и разрушила дамбу. Россияне сидят без еды, без воды, вообще без ничего – там просто руины. Понимаете, когда вода заходит, то оставляет после себя руины. Вот Россия, понимаете?

Нам надо помочь этим гражданам понять, что никто в случае чрезвычайной ситуации вас не защитит. К счастью или к сожалению, уже не знаю. Путин точно этого не делает. Поскольку сейчас его главная задача, как он понимает, – увеличение территории "великой российской империи". Ему не до тех, кто сидит где-то в Орске, или в Кургане, на которой идет вода, или в Оренбурге. Нет, ему главное вот здесь (захват Украины – 24 Канал). Он считает, что здесь его миссия.

Мы должны продемонстрировать, что его миссия здесь провалилась; что Путин не может защитить свои города даже на прифронтовых территориях; что ни один человек в любом городке в России, маленьком или большом, не должен чувствовать себя в безопасности. Война коснется каждого из них, каждого из тех, кто так массово поддерживает эту так называемую "сво". Об этом, как я понял из этого интервью, Кирилл Буданов и говорил.

Мэр Орска обманул россиян, а они это "проглотили"

Что должно увидеть российское общество, наблюдая, как власть не может их защитить? Откроют ли россияне глаза, могут ли вот сделать и пойти на какие-то шаги?

Мы вспомнили об Орске, там же еще один скандал. Там всплыло, что сын городского главы Орска Василия Козупицы не только присвоил себе имение в Объединенных Арабских Эмиратах, но и переехал и живет там.

Вы же видели, что в том Орске – заброшенный маленький уральский город. А дети местного городского главы покупают имения и едут в ОАЭ. Конечно, там лучше, чем в Орске на Урале. Там цивилизация, там деньги, там нефть, там все. А для своих рассказываются истории о том, что "Россия – великая, Россия всех победит, "русский мир", скрепы" и так далее.

Самое интересное, когда эта история всплыла, то правоохранительные органы сказали, что не имеют к этому сыну никаких претензий, мол, все куплено законно. Мы просто знаем уровень стоимости жилья в ОАЭ, это даже не Москва. Однако все местные "съели" эту информацию, будто все в порядке.

Какое будущее ждет Путина

В Оренбурге все-таки выходили на протесты. Пусть может не масштабные, но протесты были. Говорили, может им отделиться, может взять вилы и пойти спрашивать, что происходит и почему никто их не защитил от паводков. Однако что-то затихло в последнее время, не увидим больше?

Относительно протестов в самой России есть разные мнения. Я считаю, что они возможны – при определенных обстоятельствах, неожиданно. Кто бы знал, что будет паводок на Урале, при чем такой масштабный. Многие у нас говорят – никогда, мол, какие протесты, это же Россия.

Русский бунт никто не отменял – бессмысленный и беспощадный. Помним, что эти бунты с регулярностью в России случались и они приводили действительно к катастрофическим последствиям для российской власти. Вспомним, хотя бы тот же Урал, расстрел царской семьи и это побоище, которое потом устроили большевики. Кто бы мог подумать даже после Первой революции 1905 года, что все закончится расстрелом царской семьи:

Думаю, что Путин должен помнить эту судьбу их царя Николая II и его семьи. Думаю, что вполне может быть такая ситуация – при определенных обстоятельствах. И мы должны сделать, чтобы все обстоятельства сложились. Чтобы недовольство, этот маленький русский бунт увеличивался как снежный ком, чтобы он масштабировался на другие регионы. Это уже задача и наших спецслужб, и нашей разведки, и вообще умных людей.

Без внутренней дестабилизации России, о чем говорит Буданов, обычным способом – на фронте, сейчас победить россиян чрезвычайно сложно в силу их ресурса. Я уже говорил: материального, технического, человеческого, финансового – ну любого ресурса.

Поэтому надо разрушать эту империю изнутри. В частности, определенными спецоперациями с канализации этого протеста, организации этого протеста, который безусловно все равно будет возникать. Все равно будут и стихийные бедствия, и украинские атаки по критически важным предприятиям, по критически важной инфраструктуре. Конечно, протест все равно будет и важно его правильно возглавить, правильно канализировать и направить.

Что происходит в окружении Путина

Российским чиновникам запретили выезд за границу. Кремлевская власть теперь опускает для чиновников, депутатов и работников госструктур железный занавес, запрещая им выезд за границу даже в так называемые дружественные страны, не только на Запад. Издание Reuters отмечает, что нельзя поехать даже в Беларусь или Узбекистан. Чтобы пересечь границу, госслужащим нужно разрешение, которое выдают в исключительных случаях. Это может к чему-то привести? И чего так боится Кремль?

Конечно, здесь мы должны тоже рассчитывать на разные позиции внутри так называемых башен Кремля и внутри окружения Владимира Путина. Все же шаг за шагом, по камешку достигается определенная граница, за которой наступает бифуркация (разделение – 24 Канал). Точка этой бифуркации, возможно, с помощью подобных ограничений возникнет даже внутри самого путинского окружения.

То есть недовольство этим режимом и главой России все равно постепенно кристаллизуется даже среди его окружения. Конечно, что людям, которые имеют миллиарды, десятки миллиардов денег на Западе, привыкли отдыхать на Лазурном побережье, Майами или в Лос-Анджелесе, лучше ездить туда, а не в Орск, Кинешму или в Череповец.

О чем это свидетельствует? О том, что он действительно живет в определенном информационном вакууме, который формирует его ближайшее окружение, в основном силовики. Мне кажется, он просто не слишком обращает внимания, что это недовольство его крупнейшего бизнес-окружения все равно существует. Даже несмотря на то, что формально эти люди не выражают недовольство.



Путин делает вид, что недовольства в его окружении нет / Getty Images

Подобные ограничения на выезд все-таки бьют по авторитету "русского царя". Если Николая II расстреляли большевики, то императора Павла убило его собственное окружение. Есть разные варианты для завершения президентской карьеры для Владимира Путина. В связи с такими решениями все-таки ближе вариант императора Павла.

Напуганные россияне отменили парады к 9 мая

По меньшей мере в пяти регионах России почему-то снова не хотят проводить в этом году парады "бессмертного полка" в честь 9 мая. Например, Курская и Белгородская области. Боятся беспилотников? А что случилось?

Если в Белгороде в течение двух недель, вспоминая операцию трех российских подразделений, которые уже вышли с российской территории, а российские СМИ еще сообщали о том, что ведутся какие-то бои, обстрелы, кого-то там уничтожают, какая-то война продолжается. Сложно было понять, кто с кем там воюет, если эти российские повстанцы заявили о том, что они уже вышли с этой территории.

Этот информационный шум местной, центральной власти. Им уже было важно продемонстрировать, что все уничтожены, все "российско-украинские националисты" не прошли, их уничтожили, они прекратили свое существование. Этот информационный шум продолжался еще примерно неделю.

Конечно, сейчас люди перепуганы тем, что они слышали две недели в марте, фактически с 12-го по конец марта. Какие массовые демонстрации 1 мая или 9 мая, если прилетает ежедневно по Джанкою, по Казани, по Елабуге, по городам, которые фактически уже на Урале расположены? Мне кажется, это полная чушь.

Это самоубийство местных властей. Каждый губернатор, городской глава понимает, что если прилетит по местам массового скопления населения, то виноватым сделают его. Отвечать будет не Путин, не Песков или Шойгу. Ответственным сделают именно представителя местной администрации. Почему ты не предусмотрел? Почему не обеспечил безопасность? Почему не предупредил? И еще можно оказаться в тюрьме за это.

Поэтому я считаю, что это вполне логичное продолжение этой новой стратегии борьбы украинских Сил обороны, которые теперь пытаются поразить максимально эти важные пункты, места скопления на территории России.

На территории фронта очевидно, но на фронте пока у нас в силу объективных причин, связанных с задержкой военной помощи от наших западных партнеров, есть определенное ситуативное преимущество врага, нам сложно там соревноваться. Но мы можем соревноваться этими спецмероприятиями на территории России. Оказывается, что эта стратегия и такое ведение войны является достаточно эффективным.



В России отменяют парады к 9 мая / Getty Images

Деньги от США нужны немедленно

Может я ошибаюсь, но после предостережений и беспокойств, в частности главы Пентагона Ллойда Остина, прекратились мощные, активные атаки, которые были на нефтеперерабатывающие заводы, что беспокоило наших некоторых партнеров. После этого и пакет помощи в США стал ближе к голосованию.

Относительно этих ударов по НПЗ, кажется, это говорил политолог Тарас Загородний: "Если такая реакция, значит, что мы делаем все правильно". Если вы (США – 24 Канал) хотите, чтобы мы победили, вы не должны с ними вести бизнес. У вас могут подняться цены на нефть, но это вопрос нашего выживания, а не ваших цен.

Я считаю, что здесь выбрана абсолютно правильная тактика украинскими Силами обороны, именно по уничтожению российских НПЗ. У России уже есть дефицит горючего. Пусть он небольшой, но они уже ограничили экспорт. В России поднялись цены. Пусть незначительно, но они уже поднялись. В России начинаются определенные процессы, которые как этот снежный ком будут расти, увеличиваться. Эти удары привели к определенной негативной реакции американских партнеров. Но наши действия не всегда должны нравиться нашим американским партнерам.

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Недавно смотрел фильм "Голда", почти документальный, художественная лента, о войне Судного дня Израиля за собственную независимость в начале 1970-х годов. Там тоже очень классно продемонстрированы эти переговоры премьер-министра Израиля на тот момент Голды Меир с Генри Киссинджером, который был секретарем Госдепа Соединенных Штатов. Она что-то просит, он ей отказывает. Но она непреклонно говорит: "Хорошо, если даже вы не будете нам помогать, все равно мы будем это делать, все равно мы будем воевать".

Здесь мне кажется, что нам надо брать с Израиля пример в некоторых моментах. В частности, этой войны начала 70-х, во время которой Израиль первым подвергся нападению на себя, но потом фактически выиграл эту войну. В частности, с помощью Штатов, которые все-таки помогли Израилю. Значительно помогли. Сначала там были тоже уговоры не делать этого, не делать того.

США не всегда в восторге от того, что делают их союзники. Но это не значит, что союзники должны не делать то, что целесообразно им на данный момент, исторический промежуток времени на определенной территории.

Относительно этого голосования – я не знаю. Каждый день новая приходит информация. Все-таки в субботу (20 апреля – 24 Канал) по последней информации, будет голосование. Я надеюсь, что в субботу мы эти деньги "хоть тушкой, хоть чучелом" получим. Я имею в виду, хоть в кредит беспроцентный, хоть как подарок.

Нам просто деньги нужны в любом случае. Пусть это будет кредит, позже его можно будет реструктуризировать, или списать, или договориться о его выплате другими способами. Но деньги и оружие нужны здесь и немедленно.

Сегодня в Михайловском прощались с известным украинским писателем Дмитрием Капрановым. Я там видел военного, который непосредственно недавно приехал с линии фронта. Он говорит, что вооружение нам крайне необходимо. При чем говорит, что вооружение больше нужно, чем мобилизационный ресурс, чем люди. Да, люди нужны, но оружие нужно еще больше. Долго эта ситуация продолжаться не может, поэтому нам эти деньги нужны. Я надеюсь, что они к нам попадут.

Хотя я уже говорил в эфире вашего канала, что есть большое упование и надежда на наших европейских партнеров. Тот самый президент Чехии, который собирает артиллерийские снаряды, Германия, Великобритания, Франция, которая сейчас пытается играть первый номер лидерства в европейской коалиции Украины. Эммануэль Макрон всеми его заявлениями, действиями пытается стать лидером новой Европы. Я вижу, что это сейчас его звездный час.

В Европе формируется новый военный союз?

Мы много говорили о совместной колонке министров МИД Франции и Британии. Они сказали, что "мы возрождаем Антанту и новая Антанта не даст Украине потерпеть поражение в этой войне". Где ответ нашего МИД Дмитрия Кулебы на это заявление, на эту колонку? Где ответ Украины, что мы готовы к поддержке?

Мы рады восстановлению нового военного союза, который возрождается через 100 лет. Нам крайне нужна эта помощь. Возможно, уже и НАТО на момент завершения российско-украинской войны не будет столь актуальным, как новая Антанта, либо будет иметь новое название новый военный союз с Францией, с Британией, например, с Польшей, со странами Балтии, с Украиной.

Мы должны тоже играть. Если не первым номером, то мы должны откликаться на инициативы наших партнеров, которые сами их озвучивают. И порой это то, что нам нужно. Я не вижу ответа от нашего МИД, нашего министра на это заявление двух министров, на совместную колонку, который написал бы, что это нам нужно, это наше, это гениальная идея, будем вместе создавать новый военно-политический союз "Антанта 2".

Поэтому к нам тоже есть вопросы. Нам тоже надо активнее реагировать и самим предлагать это, быть субъектом формирования новой политики безопасности европейской. Ведь очевидно, что НАТО уже если не доживает последние дни, то в перспективе уже не будет иметь такого принципиального значения для членов относительно их безопасности.

Касательно нашего вступления в НАТО некоторые члены Альянса оказывают сопротивление. Сегодня читал о заявлении Роберта Фицо (премьер-министр Словакии – 24 Канал), и кажется, что Словакия никогда не проголосует за украинское членство в Альянсе. Тогда нужно формировать новые альянсы, потому что НАТО, по моему мнению, все больше напоминает ООН. Это политическая структура, а это структура безопасности. Но эффективность двух структур уже можно, в принципе, сравнивать.

Мы как-то ставим себе сразу только НАТО, но нужно на самом деле формировать более тесные взаимосвязи, более тесные союзы. Тот же Израиль 30 – 40 лет шел к такому тесному сотрудничеству с США, Британией, Францией, то они все подняли и привлекли. Потому что это дорога с двусторонним движением. Не может она быть только в одну сторону. Правильно я понимаю?

Очевидно. Думаю, что нам надо искать новых союзников. Они уже есть. Они готовы подставлять плечо, руку. Это та же Франция, Британия, страны Балтии, сами Скандинавские страны, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция. Это наши очевидные союзники.

Здесь вопрос к украинской дипломатии. Я не дипломат, не могу там ничего сказать. Но мне кажется, что пока игры первым номером или какой-то инициативы от Украины, или даже ответов на инициативы партнеров – недостаточно.

Дипломатия тоже выигрывает войны. Современные войны – это не классические войны, например Вторая мировая. Это войны спецопераций, войны информационно-психологических операций, войны дипломатические. Поэтому нам надо на это очень обратить внимание.

Да, оружие, артиллерийские снаряды, и самолеты – это важно. Но современные войны выигрываются и другими способами, в частности. То есть с помощью одних самолетов и артиллерийских снарядов мы эту войну не выиграем. Поэтому надо активизироваться всем: и дипломатам, и разведчикам, и информационщикам, и украинским журналистам. Всем.

И нашим за рубежом. Вы, например, видели хоть одну манифестацию, например, под Конгрессом США в поддержку принятия денег для законопроекта о предоставлении денег в Украине? Хоть одну. Сколько у нас украинцев живет в Соединенных Штатах? Сейчас не скажу точно, но я думаю, что до миллиона этнических украинцев точно. Где хоть одна манифестация или одна акция в Вашингтоне? Вы видели? Или в Нью-Йорке? Я тоже не вижу.

Или в Европе? В Брюсселе? Там, где Европейский союз. В Польше? Вы видели хоть одну в Польше акцию в поддержку украинских сельхозпроизводителей? Нет, к сожалению. Поэтому надо активизировать нас по всему миру.

Огромное количество украинцев проживает за рубежом, но этих людей надо организовывать. Этим людям надо объяснять, вкладывать какие-то планы в головы, для того чтобы они это реализовывали. Возможно, это не совсем красиво звучит, что мы хотим использовать этих людей. Но надо их направлять.

Сейчас критический момент. Момент, когда мы все должны объединиться. В частности, и те украинцы, которые проживают там, должны помочь нам. Прежде всего они должны чувствовать себя сейчас украинцами, а уже потом гражданами США. Потому что США сейчас ничего не угрожает, слава Богу. Есть угроза для Украины, поэтому они должны нам помочь сейчас.