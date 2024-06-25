Приближаемся к переломному моменту: Черник проанализировал интервью Буданова

Глава ГУР МО Кирилл Буданов дал интервью западной прессе, где сказал, что ситуация на фронте будет оставаться сложной еще месяц. Вероятно, это связано с тем, что за это время должен полноценно заработать артиллерийский пакет помощи от Чехии и других стран.

Об этом в сводке для 24 Канала сказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник, заметив, что сейчас война является на 95% артиллерийской. В то же время россияне прощупывают нашу оборону и ищут слабое место.

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Оккупанты могут ударить в любой точке

По мнению Черника, российские захватчики могут ударить новыми силами в любой точке. Ведь есть третье правило войны – скрытый манёвр.

В моем понимании, и мы, и они – приближаемся к какому-то переломному моменту в этой фазе борьбы. Как этот перелом произойдет? Сумеют ли россияне расширить еще какой-то плацдарм? Сумеем ли мы осуществить блестящий майнер, скажем, как было по Харьковской операции? Однако я несколько по-философски выражусь – в эгрегоре планеты Земля сейчас нарастает этот потенциальный узел решения,

– заметил военный эксперт.

Начался выход из этой фазы войны

Кирилл Буданов заявил, что не видит смысла в мирных переговорах с Россией и Украина не имеет другого выбора, как вернуть все захваченные территории. По мнению Черника, оккупированные территории можно вернуть только силой, никаких дипломатических путей не существует. Однако есть сложный вопрос – как отвоевать Донбасс.

Дело в том, что, например, Крым в военном смысле не так сложно отбить. По словам полковника запаса, его можно "задушить". Для этого надо потопить Крымский мост и грузовые суда, которые могут довозить в Крым все, что нужно врагу.

Если пробиться в Северное Приазовье, "задушить" ракетами AGM-158 JASSM, или F-16 сбивать все, что туда движется – не так уж и сложно их "додушить". Так можно дойти до старой линии разграничения,

– сказал Черник.

Однако Мариуполь все равно тогда еще остается под оккупацией врага. В то же время с Донбассом еще сложнее.

"Это все – сложные моменты, которые требуют рационального осмысления. Или начался ли путь выхода из этой фазы боевых действий? Я очень корректно выражаюсь – из этой фазы боевых действий точно начался. Это – так называемая Швейцария. Будет второй раунд на осень. Рано или поздно найдут формулу приостановления, 100%", – подчеркнул полковник запаса.

Он также добавил, что полноценно война закончится только тогда, когда рухнет Россия. Впрочем, это будет еще нескоро, но стопроцентно будет в обозримой исторической перспективе.

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