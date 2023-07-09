В сети заметили интересную реакцию Буданова на слова "Рэдиса": глава ГУР ответил
Источник:Кирилл Буданов
Во Львове вечером 8 июля представители украинской власти, а также командиры "Азовстали" дали пресс-конференцию журналистам. Во время речи командира "Рэдиса" очевидцы заметили яркую реакцию главы ГУР МО Кирилла Буданова.
Впоследствии кадры с реакцией Буданова распространились по сети. На эти видео отреагировал и начальник украинской разведки. В частности, он поблагодарил украинцев за "чувство юмора".
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Буданов отреагировал на видео со своей реакцией
Во время пресс-конференции во Львове Денис "Редис" Прокопенко, вернувшийся домой после длительного пребывания в Турции, отметил, что украинские военные вместе с гражданами продолжат борьбу с оккупантами. Кроме того, он подчеркнул, что наши защитники еще "скажут свое слово в бою". На эти слова и отреагировал Буданов, сделав яркое выражение лица.
Буданов сделал яркое выражение лица на речь "Рэдиса" / Видео из телеграм-канала Кирилла Буданова
Впоследствии в сети оказалось еще одно видео, где уже довольно близко показали лицо главы украинской разведки. Буданов не сторонился показывать эмоции, а также активно выражал свои чувства мимикой.
Буданов эмоционально реагировал на речь "Рэдиса" / Видео из телеграм-канала Кирилла Буданова
Впоследствии начальник ГУР МО отреагировал на уже распространившиеся в сети видео. Он поблагодарил всех украинцев за них, а также отметил, что наши люди смеют хорошо замечать всевозможные мелкие детали.
Спасибо всем украинцам за ваше чувство юмора и умение замечать мелочи!
– отметил Буданов.
Напоследок он произнес национальный украинский лозунг – Слава Украине!
Командиры "Азовстали" вернулись домой
- Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля сообщил, что командиры "Азовстали" после продолжительного пребывания в Турции возвращаются в Украину. Наши защитники находились в Турции в рамках интервенции с сентября 2022 г., когда состоялся их обмен.
- Впоследствии в сети опубликовали трогательные кадры возвращение домой украинских героев. Они стояли в самолете вместе с Зеленским и Ермаком.
- Уже вечером 8 июля командиры "Азовстали" прибыли во Львов, где имели возможность пообщаться с журналистами Теперь они отправились в свои семьи.