В сети заметили интересную реакцию Буданова на слова "Рэдиса": глава ГУР ответил

Во Львове вечером 8 июля представители украинской власти, а также командиры "Азовстали" дали пресс-конференцию журналистам. Во время речи командира "Рэдиса" очевидцы заметили яркую реакцию главы ГУР МО Кирилла Буданова.

Впоследствии кадры с реакцией Буданова распространились по сети. На эти видео отреагировал и начальник украинской разведки. В частности, он поблагодарил украинцев за "чувство юмора".

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Буданов отреагировал на видео со своей реакцией

Во время пресс-конференции во Львове Денис "Редис" Прокопенко, вернувшийся домой после длительного пребывания в Турции, отметил, что украинские военные вместе с гражданами продолжат борьбу с оккупантами. Кроме того, он подчеркнул, что наши защитники еще "скажут свое слово в бою". На эти слова и отреагировал Буданов, сделав яркое выражение лица.

Буданов сделал яркое выражение лица на речь "Рэдиса" / Видео из телеграм-канала Кирилла Буданова

Впоследствии в сети оказалось еще одно видео, где уже довольно близко показали лицо главы украинской разведки. Буданов не сторонился показывать эмоции, а также активно выражал свои чувства мимикой.

Буданов эмоционально реагировал на речь "Рэдиса" / Видео из телеграм-канала Кирилла Буданова

Впоследствии начальник ГУР МО отреагировал на уже распространившиеся в сети видео. Он поблагодарил всех украинцев за них, а также отметил, что наши люди смеют хорошо замечать всевозможные мелкие детали.

Спасибо всем украинцам за ваше чувство юмора и умение замечать мелочи!

– отметил Буданов.

Напоследок он произнес национальный украинский лозунг – Слава Украине!

Командиры "Азовстали" вернулись домой