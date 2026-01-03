Не хочет повторить судьбу Залужного: эксперт предположил, почему главой ОПУ выбрали Буданова
- Кирилл Буданов, известный своей медийной активностью, назначен новым руководителем Офиса Президента; фактором для этого могла стать его узнаваемость в США.
- Президент Зеленский таким образом может преследовать цель нейтрализовать своего потенциального конкурента на выборах.
Кирилл Буданов, возглавлявший ГУР, принял предложение Зеленского руководить ОП. Не последнюю роль в таком назначении сыграла его медийность. Интервью Буданова были серьезным коммуникационным фактором, с помощью которого высшее политическое руководство пробовало доносить приоритеты своей деятельности до народа.
Об этом в эфире 24 Канала отметил эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, подчеркнув, что публичная активность Кирилла Буданова вызвала его узнаваемость внутри Украины и за ее пределами, в частности в США.
Буданов может стать ключевым коммуникатором с США
По мнению Жовтенко, именно медийная узнаваемость Буданова в Соединенных Штатах могла повлиять на решение Зеленского назначить руководить ОПУ именно его. Тем более, если принимать во внимание ситуацию вокруг мирных переговоров, попытки Украины совместно с Европой повлиять на Дональда Трампа и его окружение, перебить российскую игру.
По словам эксперта по международной безопасности, сейчас украинской стороне вместе с европейскими союзниками удалось переломить ситуацию, ведь от тех 28 пунктов российского ультиматума почти ничего не осталось. В Кремле засуетились, куча разных обвинений летит в сторону Украины и Европы.
"В этих условиях, когда россияне снова активизировали свое информационное влияние на администрацию президента США, с нашей стороны выбрать именно Буданова, которого американцы знают и довольно положительно к нему относятся, в том числе с прицелом, что он может стать одним из ключевых коммуникаторов с командой Трампа – выигрышный ход", – считает Жовтенко.
К чему стремится Зеленский?
Не следует отбрасывать и внутриполитические моменты. Эксперт отметил, что хотя и скрыто, но подготовка к предстоящим выборам в Украине продолжается. Основные игроки, с его слов, пытаются определиться со своим местом и статусом, оппонентами.
Буданов, глядя на пример генерала Залужного, которого в конце концов отправили вообще за пределы Украины, в определенной степени ограничив его коммуникацию на внутреннюю аудиторию, принял предложение Зеленского и решил сохранить себе доступ к украинской общественности. Тем самым он застраховал себя от судьбы Залужного,
– озвучил Жовтенко.
По его мнению, президент Украины со своей стороны надеется на то, что ему удастся в определенной степени нейтрализовать потенциального конкурента на выборах. А вот Буданов, согласившись стать руководителем ОПУ, пытается сохранить свое влияние на украинскую аудиторию, оставаться в медийном пространстве. Он не хочет терять свои политические баллы.
Назначение Буданова главой ОПУ: какие оценки дают эксперты?
Политолог Олег Саакян считает, что ГУР от того, что Буданов перейдет в ОПУ, несколько потеряет. Он назвал Буданова незаурядной личностью с собственным взглядом на определенные процессы. Он прогнозирует, что теперь Офис Президента ждет перезагрузка, ряд кадровых изменений.
После назначения Буданова на должность главы Офиса Президента, он может неформально превратиться в центральную военную администрацию. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, который отметил то, что Буданов – самостоятельная фигура в отличие от своего предшественника Ермака. Теперь в ОПУ будет два лидера: Зеленский и Буданов.
Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов заметил на том, что Буданов был эффективным именно на должности руководителя ГУР. Он убежден, что возглавлять ОПУ должна была бы фигура не медийная.