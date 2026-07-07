Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

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Чего ожидать от ударов по Крыму?

Генерал-лейтенанта спросили, какова цель атак на полуостров и чего ожидать крымчанам, которые верят в возвращение Украины. На это Буданов ответил кратко: "Крым – это Украина, и это единое целое, и никому никогда не удастся разорвать эту связь, "им нужно с пониманием относиться к тому, что происходит".

Несмотря на то, что систематические атаки по военным объектам на территории полуострова вызывают определенные проблемы, в частности дефицит бензина, проблемы со светом и т. д., они приближают нас к великой цели.

Все эти неудобства – ради великой цели, а великая цель – это возвращение домой,

– подчеркнул Буданов.

Именно через Крым российские войска снабжают группировку "Днепр", поэтому Украина должна разрушить эту логистическую артерию.

Отметим, что в ночь на 7 июля полуостров вновь подвергся обстрелу. По данным спутниковой системы NASA FIRMS, пожары зафиксированы в районе порта Керчи, подстанций "Симферополь", "Саки" и "Западно-Крымская", вблизи мобильной газотурбинной электростанции, авиабазы "Гвардейское", позиций ЗРК С-400, а также в море к северу от Керчи.

Об атаке писал также командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди. "Крымский рубильник этой ночью тоже моргал глазами – энергоузлы горели вместе с логистикой", – отметил он в традиционной для себя манере. К тому же украинские дроны поразили 8 российских танкеров теневого флота. Они находятся под международными санкциями и имеют дедвейт (полную грузоподъемность) по 7000 тонн, длину по 140 метров, были построены в 2006–2012 годах.