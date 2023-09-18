Хотим вывести Россию из зоны комфорта, – Буданов назвал три цели применения Украиной дронов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал атаки дронов по территории России. В последнее время их стало очень много.

Так, Буданов назвал главные цели подобных ударов. По его словам, они не исключают психологическую составляющую атак БПЛА.

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Три цели применения Украиной дронов по России

Среди главных целей:

истощение российских систем ПВО,

выведение из строя транспортной и бомбардировочной авиации,

причинение вреда военным производственным объектам в регионах России.

Глава разведки подчеркнул, что также важна психологическая цель атак. По его словам, они должны вызвать беспокойство у россиян и нарушить нормальные экономические процессы в государстве-агрессоре, а также вывести захватчиков из зоны комфорта.

Дроны определенно облегчат операции по освобождению наших территорий. Дроны не боятся, их не жалко терять,

– подчеркнул Буданов.

Буданов назвал единственный вариант окончания войны

Недавно руководитель украинской разведки назвал сценарий, по которому война может закончиться. Кирилл Буданов высказал свою личную позицию по завершению войны. В то же время он отметил, что другого варианта развития событий просто не существует.

"О моей личной позиции – это возвращение к админграницам 1991 года. Ничего здесь измениться не может, иного варианта завершения этой войны не существует. Без этого конфликт будет в той или иной форме всю жизнь", – сказал Буданов.

Он подчеркнул: чтобы это остановить, нужно вернуться к признанным миром границам и к миропорядку, который выстраивался очень много лет.