Хотим вывести Россию из зоны комфорта, – Буданов назвал три цели применения Украиной дронов
Источник:The Economist
Глава ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал атаки дронов по территории России. В последнее время их стало очень много.
Так, Буданов назвал главные цели подобных ударов. По его словам, они не исключают психологическую составляющую атак БПЛА.
К теме Гуманный "хлопок": Буданов рассказал, есть ли жертвы среди гражданских россиян в результате дроновых атак
Три цели применения Украиной дронов по России
Среди главных целей:
- истощение российских систем ПВО,
- выведение из строя транспортной и бомбардировочной авиации,
- причинение вреда военным производственным объектам в регионах России.
Глава разведки подчеркнул, что также важна психологическая цель атак. По его словам, они должны вызвать беспокойство у россиян и нарушить нормальные экономические процессы в государстве-агрессоре, а также вывести захватчиков из зоны комфорта.
Дроны определенно облегчат операции по освобождению наших территорий. Дроны не боятся, их не жалко терять,
– подчеркнул Буданов.
Буданов назвал единственный вариант окончания войны
Недавно руководитель украинской разведки назвал сценарий, по которому война может закончиться. Кирилл Буданов высказал свою личную позицию по завершению войны. В то же время он отметил, что другого варианта развития событий просто не существует.
"О моей личной позиции – это возвращение к админграницам 1991 года. Ничего здесь измениться не может, иного варианта завершения этой войны не существует. Без этого конфликт будет в той или иной форме всю жизнь", – сказал Буданов.
Он подчеркнул: чтобы это остановить, нужно вернуться к признанным миром границам и к миропорядку, который выстраивался очень много лет.