Буданов изложил свою позицию в эфире телемарафона.

Что чиновник ответил критикам?

Буданов подчеркнул, что право людей на протест является одним из признаков демократического общества. В то же время он выступил против ситуаций, когда на публичных лиц навешивают ярлыки еще до того, как их вина будет установлена судом.

Особенно глава ОП отреагировал на плакат "Хмара – черт", который митингующие принесли после назначения Евгения Хмары министром обороны.

Меня это все так задело, знаете... Но когда люди несут плакаты с надписью "Хмара – черт", ну, извините, это уже слишком. Ну, какое у вас вообще право говорить такие вещи? Он – настоящий офицер, который воевал,

– заявил Буданов.

Он добавил, что считает недопустимым оценивать военного подобным образом, не имея на то соответствующего морального права. Отдельно глава ОП упомянул Александра Сырского и отметил, что отношение общества к военному руководству может кардинально меняться.

Когда Сырский уволил Черниговскую, Сумскую, Харьковскую области, разве не те же самые люди кричали ему: "Сырский – красавец!"? Наш герой и так далее. А теперь вот он чертом стал? Человек сделал то, что сделал. Были хорошие стороны, были ошибки. И это абсолютно нормально. Никто у нас не безгрешен,

– сказал Буданов.

Он также подчеркнул, что окончательные выводы о виновности любого человека должны делаться после соответствующего решения суда.

Напомним, после смены Главнокомандующего Буданов поблагодарил Александра Сырского за работу на этой должности. Он подчеркнул, что тот многое сделал для защиты Украины, и отметил его роль в обороне Киева и Харьковской операции.

Генерал возглавил Вооруженные Силы в один из самых сложных периодов полномасштабной войны. Также глава ОП упомянул о совместной работе с Сырским в ходе ряда операций ГУР.

Он отметил, что в настоящее время главной задачей остается эффективное управление войсками и максимальная концентрация на фронте.