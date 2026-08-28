Свою позицію Буданов озвучив в ефірі телемарафону.

Що посадовець відповів критикам?

Буданов наголосив, що право людей на протест є однією з ознак демократичного суспільства. Водночас він виступив проти ситуацій, коли на публічних осіб навішують ярлики ще до того, як їхню вину встановив суд.

Особливо глава ОП відреагував на плакат "Хмара – чорт", який мітингувальники принесли після призначення Євгенія Хмари міністром оборони.

Так мені різануло це все, знаєте... Але коли люди несуть картонки, на яких написано "Хмара – чорт", ну, вибачте, це занадто. Ну, яке ви маєте право взагалі такі речі казати? Він – реально офіцер, який воював,

– заявив Буданов.

Він додав, що вважає неприпустимим оцінювати військового подібним чином, не маючи відповідного морального права. Окремо глава ОП згадав Олександра Сирського та зауважив, що ставлення суспільства до військового керівництва може кардинально змінюватися.

Коли Сирський звільняв Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, хіба не ті самі люди кричали йому: "Сирський – красава!"? Наш герой і так далі. А тепер оце він чортом став? Людина зробила те, що зробила. Були гарні сторони, були помилки. І це абсолютно нормально. Ніхто в нас не безгрішний,

– сказав Буданов.

Він також наголосив, що остаточні висновки щодо вини будь-якої людини мають робитися після відповідного рішення суду.

Нагадаємо, після заміни Головнокомандувача Буданов подякував Олександру Сирському за роботу на посаді. Він наголосив, що той зробив багато для захисту України та відзначив його роль в обороні Києва й Харківській операції.

Генерал очолив Збройні Сили в один із найскладніших періодів повномасштабної війни. Також глава ОП згадав про спільну роботу із Сирським під час низки операцій ГУР.

Він зазначив, що нині головним завданням залишається ефективне управління військами та максимальна концентрація на фронті.