Очільник Офісу президента звернувся до обох військових. Свою заяву він опублікував у соцмережах.

За що Буданов подякував Сирському?

Глава ОП підкреслив, що пріоритетом наразі залишається управління військами та повна концентрація на фронті, адже ворог продовжує свою агресію. Він подякував колишньому головнокомандувачу за час, проведений на посаді.

Пане генерале Олександре Сирський, щира вдячність за роки найважчої роботи, за витримку та відданість Україні. Ви зробили для захисту України надзвичайно багато,

– написав Буданов.

Він відзначив особливу роль колишнього головнокомандувача в обороні Києва, Харківській операції, на найважчих ділянках фронту. Буданов зазначив, що Сирський прийняв командування Збройними Силами в один із найбільш критичних моментів війни. Також ексочільник Головного управління розвідки зазначив, що вони працювали разом під час багатьох операцій ГУР.

Що Буданов сказав про Драпатого?

Очільник Офісу президента розповів, що давно знає Михайла Драпатого. Він назвав його командиром із реальним відчуттям бою, який здатний тверезо оцінювати обстановку, ухвалювати рішення швидко та береже людей. Посадовець переконаний, що армія довіряє новому головнокомандувачу.

Михайле Васильовичу, попереду великі завдання, і у вас є все, щоб їх виконати. Армія сильна, командування – в надійних руках. Ми знаємо, за що стоїмо, і знаємо, куди йдемо,

– заявив Буданов.

Він висловив повну підтримку й готовність допомогти новому головнокомандувачу.

Що відомо про зміни у вищому військовому керівництві?

Після чергового дня масштабних протестів, ввечері 21 липня колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив, що Олександр Сирський більше не буде Головнокомандувачем ЗСУ. Речник президента України зазначив, що укази щодо звільнення Сирського та призначення Драпатого мають опублікувати 22 липня.

Володимир Зеленський увечері того ж дня заявив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Також президент подякував Сирському за його досягнення під час перебування на посаді.