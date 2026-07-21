Про це 21 липня повідомив президент України у вечірньому відеозверненні.

Сирського звільнено з посади головкома

Володимир Зеленський увечері 21 липня заявив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Президент разом з ним, Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою визначили, як оновити конфігурацію Генштабу ЗСУ.

Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна,

– сказав глава держави.

Водночас Зеленський подякував Сирському та українським військовим за сильні фронтові позиції України. Також висловив вдячність Драпатому за його погляди.

За словами президента, він також провів розмову з Олександром Сирським і Андрієм Гнатовим щодо подальших форматів служби та належної передачі справ. Всі рішення будуть формалізовані завтра, 22 липня.

Окремо Зеленський зазначив, що визначив з Драпатим завдання на найближчий час та в середньостроковій перспективі.

Операції Сил оборони України тривають і мають тривати стабільно. План далекобійних санкцій України, наша програма мідлстрайків будуть виконуватись абсолютно чітко. Максимально злагоджено, інституційно передати всі справи в армії, продовжити заплановані кроки в бойових операціях,

– додав український лідер.