Про це 21 липня повідомив президент України у вечірньому відеозверненні.
Сирського звільнено з посади головкома
Володимир Зеленський увечері 21 липня заявив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Президент разом з ним, Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою визначили, як оновити конфігурацію Генштабу ЗСУ.
Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна,
– сказав глава держави.
Водночас Зеленський подякував Сирському та українським військовим за сильні фронтові позиції України. Також висловив вдячність Драпатому за його погляди.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
За словами президента, він також провів розмову з Олександром Сирським і Андрієм Гнатовим щодо подальших форматів служби та належної передачі справ. Всі рішення будуть формалізовані завтра, 22 липня.
Окремо Зеленський зазначив, що визначив з Драпатим завдання на найближчий час та в середньостроковій перспективі.
Операції Сил оборони України тривають і мають тривати стабільно. План далекобійних санкцій України, наша програма мідлстрайків будуть виконуватись абсолютно чітко. Максимально злагоджено, інституційно передати всі справи в армії, продовжити заплановані кроки в бойових операціях,
– додав український лідер.