Про це йдеться у допис нового головнокомандувача ЗСУ.

Реакція Драпатого на призначення головкомом

Михайло Драпатий висловив вдячність за нову посаду.

Дякую Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність,

– написав він.

Генерал також подякував своєму попереднику Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська.

Я в ньому виріс. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Слава нації. Смерть ворогам,

– написав новий головком.

Нагадаємо, що Михайло Драпатий проти Росії воює з 2014 року. Він брав участь у багатьох боях і операціях.

На початку повномасштабного вторгнення у 2022 військовий був заступником командувача Об'єднаних сил ЗСУ, згодом командував військами на півдні України та звільняв Херсон.

Пізніше його призначили командувати Сухопутними військами, а влітку 2025 року – Об'єднаними силами ЗСУ.