Об этом говорится в посте нового главнокомандующего ВСУ.
Реакция Драпатого на назначение главнокомандующим
Михаил Драпатый выразил благодарность за новую должность.
Благодарю Президента Украины за доверие, министра обороны за поддержку, а Силы обороны – за новый этап службы. Служение Украине всегда было для меня честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность,
– написал он.
Генерал также поблагодарил своего предшественника Александра Сырского за последовательную работу по укреплению украинской армии.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Я в них вырос. Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство. Слава нации. Смерть врагам,
– написал новый главнокомандующий.
Напомним, что Михаил Драпатый воюет против России с 2014 года. Он участвовал во многих боях и операциях.
В начале полномасштабного вторжения в 2022 году военный был заместителем командующего Объединенными силами ВСУ, впоследствии командовал войсками на юге Украины и освобождал Херсон.
Позже его назначили командующим Сухопутными войсками, а летом 2025 года – Объединенными силами ВСУ.