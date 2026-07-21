Про це Стерненко написав у своєму телеграмі.
Чи звільнили Сирського?
Ексрадник колишнього міністра оборони України Федорова Сергій Стерненко 21 липня написав про кадрове рішення у Збройних Силах України. За його словами, Олександра Сирського начебто звільнили з посади Головнокомандувача ЗСУ.
Зауважимо, що наразі офіційного підтвердження інформації немає, адже рішення про звільнення з відповідної посади ухвалює президент України.
Радника президента з питань комунікації Дмитра Литвина журналісти запитали, чи відповідає дійсності заява про відставку головкома. "Скоро буде позиція президента", – відповів він.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram