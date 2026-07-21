Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Про які зустрічі йдеться?

Дмитро Литвин відповів на запитання одного з користувачів, коли очікувати "серйозну комунікацію".

За словами радника президента, цього дня відбувається дві "вирішальні зустрічі". Одна з них уже завершилася.

Щойно відбулася одна майже вирішальна зустріч, а зараз триває ще одна, по суті вирішальна. Одразу після рішень буде комунікація,

– написав радник Зеленського.

Наразі Литвин не уточнив, про що йшлось на зустрічах та які рішення планують оголосити.