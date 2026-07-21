Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.
Про які зустрічі йдеться?
Дмитро Литвин відповів на запитання одного з користувачів, коли очікувати "серйозну комунікацію".
За словами радника президента, цього дня відбувається дві "вирішальні зустрічі". Одна з них уже завершилася.
Щойно відбулася одна майже вирішальна зустріч, а зараз триває ще одна, по суті вирішальна. Одразу після рішень буде комунікація,
– написав радник Зеленського.
Наразі Литвин не уточнив, про що йшлось на зустрічах та які рішення планують оголосити.