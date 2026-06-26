Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, передает "24 Канал". Он подчеркнул, что проблема заключается не в строгости наказания, а в отсутствии четких правил.

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Что на самом деле снижает уровень коррупции?

В Китае коррупция официально карается смертной казнью. Причем там также практикуют такой элемент воздействия на общество, как публичная смертная казнь. Иногда это даже транслируют в прямом эфире. Однако из года в год количество коррупционных преступлений только растет.

"То есть это не работает. Понимаете, проблема в другом. Коррупция появляется там, где нет четких правил", — подчеркнул глава ОП.

По словам Буданова, нет ни одной территории на земле, где не было бы коррупции, просто где-то она минимальна. И этот минимальный уровень не позволяет вывести эту проблему на таких территориях на более-менее значительные масштабы.

Поэтому весь вопрос в правилах. Если правила четко заданы элитой. Они проработаны, обсуждены и более или менее прописаны. Это, на мой личный взгляд, дает большой толчок для снижения уровня коррупции. Если этого нет, каждый играет так, как сам видит этот мир", – подчеркнул Буданов.

Напоминаем, что Совет Европы раскритиковал обновление Гражданского кодекса Украины из-за рисков для свободы слова и антикоррупционного контроля. Эксперты предупреждают, что ограничение доступа к открытым данным, размытое право на "забвение" и необоснованное право на неприкосновенность частной жизни позволят чиновникам скрывать свои доходы.