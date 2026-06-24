В настоящее время двум фигурантам дела уже предъявлено подозрение, сообщает СБУ.

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Что известно о схеме?

К схеме, по версии следствия, были причастны должностные лица предприятий, участвовавших в выполнении работ. Среди подозреваемых – 54-летний начальник участка одного из промышленных предприятий энергетической отрасли и 60-летний директор частной компании-подрядчика. Именно эта фирма была привлечена к реализации проекта по строительству системы защиты для объекта критической инфраструктуры.

Следствие установило, что в декабре 2024 года между теплоэлектростанцией и подрядной организацией был заключен договор на проведение работ общей стоимостью более 245 миллионов гривен. В дальнейшем, по данным правоохранительных органов, участники схемы внесли ложные сведения в техническую документацию и организовали использование строительных материалов, не соответствующих требованиям проекта.

В частности, речь идет о бетонной смеси, характеристики которой не соответствовали установленным техническим нормам. Несмотря на это, документация была оформлена таким образом, чтобы скрыть выявленные нарушения и подтвердить надлежащее выполнение работ.

В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму 8,1 миллиона гривен. Этот факт подтвердила судебная строительно-техническая экспертиза, проведенная по инициативе Службы безопасности Украины. В рамках расследования правоохранители провели 11 санкционированных обысков по местам проживания подозреваемых и в офисах предприятий.

В ходе следственных действий были изъяты финансово-хозяйственная документация, технические материалы и другие доказательства, которые могут подтвердить незаконную деятельность. На основании собранных доказательств обоим фигурантам было сообщено о подозрении по части пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, которые могут быть причастны к реализации схемы.

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