Наразі двом фігурантам справи вже повідомили про підозру, розповідає СБУ.

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Що відомо про схему?

До схеми, за версією слідства, були причетні посадовці підприємств, які брали участь у виконанні робіт. Серед підозрюваних – 54-річний начальник дільниці одного з промислових підприємств енергетичної галузі та 60-річний директор приватної компанії-підрядника. Саме ця фірма була залучена до реалізації проєкту із будівництва системи захисту для об'єкта критичної інфраструктури.

Слідство встановило, що у грудні 2024 року між теплоелектростанцією та підрядною організацією уклали договір на проведення робіт загальною вартістю понад 245 мільйонів гривень. Надалі, за даними правоохоронців, учасники схеми внесли неправдиві відомості до технічної документації та організували використання будівельних матеріалів, які не відповідали вимогам проєкту.

Зокрема, йдеться про бетонну суміш, характеристики якої не відповідали встановленим технічним нормам. Попри це, документація була оформлена таким чином, щоб приховати виявлені порушення та підтвердити належне виконання робіт.

У результаті таких дій державному бюджету було завдано збитків на суму 8,1 мільйона гривень. Цей факт підтвердила судова будівельно-технічна експертиза, проведена за ініціативою Служби безпеки України. У межах розслідування правоохоронці провели 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних та в офісах підприємств.

Під час слідчих дій вилучили фінансово-господарську документацію, технічні матеріали та інші докази, які можуть підтверджувати незаконну діяльність. На підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомили про підозру за частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, які можуть бути причетними до реалізації схеми.

Кого ще нещодавно спіймали через корупцію?