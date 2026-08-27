"Нет никакой необходимости": Буданов высказался по поводу слухов о принудительной мобилизации женщин

Дискуссии вокруг возможной принудительной мобилизации женщин в Украине всколыхнули общество и породили немало слухов. Однако такие меры абсолютно нецелесообразны в нынешних условиях.

Как сообщает издание "Новости.LIVE", глава Офиса президента Кирилл Буданов категорически опроверг необходимость мобилизации женщин.

"Это довольно странно": позиция главы ОП

Буданов подчеркнул, что на данный момент нет никакой необходимости привлекать женщин к принудительному призыву.

Такой необходимости нет абсолютно. Как можно мобилизовать женщин, когда не мобилизованы все мужчины, например? Это довольно странно,

– подчеркнул генерал.

Что говорят о призыве женщин в ЦПД?

Слухи о возможном призыве украинских женщин неоднократно опровергались и в других ведомствах. Как сообщалось на нашем сайте, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркивал, что никакой принудительной мобилизации женщин в Украине не происходит и не планируется, а украинки вступают в ряды ВСУ исключительно по собственному желанию.

К тому же, в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщали, что подобные инициативы даже не рассматривались.

В то же время в стране действует обязательный воинский учет для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, о чем ранее писали на нашем сайте.