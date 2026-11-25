25 ноября Кирилл Буданов назвал ошибочным представление о том, что представители США рассматривают переговоры исключительно с позиции бизнеса. По его мнению, американские дипломаты действуют как геостратеги ради достижения конечной цели.

Как сообщает "Новыны.LIVE", Кирилл Буданов озвучил соответствующую оценку во время выступления на публичном мероприятии "Диалог во имя единства".

Что именно сказал глава ОП?

Он подчеркнул заметные сдвиги в процессе переговоров благодаря усилиям американских чиновников.

Комментируя участие представителей Соединенных Штатов Джареда Кушнера и Стива Виткоффа, он призвал не сводить их мотивы к прагматическим финансовым интересам.

Господин Кушнер и господин Виткофф – они геостратеги. Неправильно считать, что они смотрят на все это исключительно с позиций бизнеса,

– подчеркнул Буданов.

Также он добавил, что эффективность переговорных форматов измеряется прежде всего конечным результатом.

По его мнению, любые шаги, направленные на ускорение достижения конечной цели, оправданы, если этой цели удастся достичь.

При этом в СМИ появилась информация о том, что в ходе переговоров Владимир Путин предложил Джареду Кушнеру ряд деловых соглашений в обмен на ослабление санкций США. В частности, речь шла о совместных нефтяных проектах на Сахалине и поставках дизельного топлива накануне выборов.

Напомним, ранее мы писали, что четырехсторонняя рабочая встреча по вопросу прекращения войны с участием Украины, США, Европы и России может состояться до Рождества.