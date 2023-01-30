Давид против Голиафа: Буданов объяснил, что такое современная война против России и какова роль разведки

Уже почти год Украина ведет трудную, но героическую борьбу против России. Нашему государству удалось разрушить миф о "второй армии мира" и нанести врагу колоссальные потери.

Об этом во время интервью заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Он сравнил войну в Украине с победой Давида над Голиафом.

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Война как живой организм: демонстрирующие события в Украине

Кирилл Буданов отметил, что война с Россией сейчас демонстрирует уникальность украинской армии – наши воины быстро адаптируют и усовершенствуют старое оборудование. К примеру, наши защитники смело используют более старые образцы вооружения для новых вызовов и задач. Руководитель ГУР даже пошутил, что часто украинцы используют оружие лучше, чем его "создатели", ведь россияне считают все наследие СССР своим, включая военные разработки.

Однако война, по мнению Буданова, не статический, замороженный или постоянный процесс. Это, по его словам, субстанция, в которой стороны учитывают предыдущий опыт, вносят коррективы в соответствии с ситуацией.

Прежде всего, мы должны освободиться от мысли о войне как о чем-то статическом, "замороженном" или постоянном. Это ошибка. На мой взгляд, это живая субстанция. Наш враг, мы видим, меняется и подстраивается под ситуацию. Разбирает и внедряет новые решения; тактико-оперативные. Или даже разработать новые стратегические цели,

– объяснил Буданов.

Относительно мифа о непобедимости России, руководитель ГУР вспомнил исторический эпизод о победе британцев во времена королевы Елизаветы I над, казалось бы, непобедимым испанским флотом и победой Давида над Голиафом в библейском повествовании.

Роль разведки в войне с Россией

Кирилл Буданов подчеркнул, что за время вторжения Главное управление разведки стало мощным каналом поставки информации, важной не только для нашей армии, но и для мира. Украинская разведка анализирует состояние вражеской армии, логистику, производственные цели, общественные и региональные настроения, социальную динамику и экономические показатели. Все это позволяет делать прогнозы дальнейших действий.

Могу сказать, что мы понимаем проблемы и вызовы военно-политического руководства России. Благодаря этому мы предполагаем его дальнейшие действия. Но это не всё. Значительные изменения мы видим и в самом российском государстве. Всплывшие после полномасштабного вторжения, после введения санкций и по возвращении домой тысяч черных мешков с телами погибших в Украине россиян. Все это работает, поэтому с каждым днем постепенно разрушает режим Путина, подрывает его,

– подчеркнул Буданов.

Будущее Украины и России: прогноз Буданова

Руководитель ГУР МО отметил, что о будущем России сейчас говорить сложно, учитывая, что пока неизвестно, на сколько частей она распадется, с кем придется вести диалог, кто будет отвечать за преступления и платить репарации. Буданов отметил, что нарратив о "путинской войне" неверен, ведь сейчас по меньшей мере две трети россиян поддерживают действия Путина.