Не так давно Андрей Белоусов был назначен главой Минобороны России. В ГУР уже проанализировали намерения нового главы ведомства.

По словам руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова, Белоусов считает Запад другом России. Напомним, что вчера, 12 июля, глава Минобороны России и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор.

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Почему Буданов считает Белоусова прозападным

Буданов заявил, что в понимании россиян Белоусов, который недавно занял должность министра обороны России, является исключительно прозападным человеком.

Он неоднократно высказывался, что Запад – друг России, а все, что сейчас происходит в их отношениях из-за Украины, – ужасная ошибка, которую стоит исправить. Его фигура нужна, чтобы налаживать определенные коммуникации, быть переговорщиком с Западом, и, к сожалению, определенные успехи у него в этом есть,

– отметил Буданов.

Буданов также отметил, что информация о прозападной позиции Белоусова в Украине не очень популярна.