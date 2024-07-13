За словами керівника ГУР МО України Кирила Буданова, Бєлоусов вважає Захід другом Росії. Нагадаємо, що учора, 12 липня, очільник Міноборони Росії та глава Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову.

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Чому Буданов вважає Бєлоусова прозахідним

Буданов заявив, що в розумінні росіян Бєлоусов, який нещодавно обійняв посаду міністра оборони Росії, є виключно прозахідною людиною.

Він неодноразово висловлювався, що Захід – друг Росії, а все, що зараз відбувається в їхніх відносинах через Україну, – жахлива помилка, яку варто виправити. Його постать потрібна, щоб налагоджувати певні комунікації, бути переговорником із Заходом, і, на жаль, певні успіхи у нього в цьому є,

– зазначив Буданов.

Буданов також зауважив, що інформація про прозахідну позицію Бєлоусова в Україні не дуже популярна.