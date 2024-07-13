Інститут вивчення війни зазначає, що Росія ініціювала нову розмову очільників оборонних відомств, щоб схилити США відмовитися від підтримки України.

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Традиційні залякування

Остін і Бєлоусов провели перший телефонний дзвінок 26 червня, і ході розмови Бєлоусов озвучив погрози про "небезпеку ескалації", якщо Сполучені Штати продовжать постачати зброю в Україну.

Глава Пентагону Ллойд Остін 12 липня провів другу телефонну розмову з російським міністром оборони Андрієм Білоусовим.

У ISW наголосили, що російські офіційні особи постійно використовують погрози ескалації проти Сполучених Штатів, щоб перешкодити підтримці Заходом України.

Росія не хоче і не прагне перемовин

У звіті також зауважується, що Кремль продовжує таким чином демонструвати своє небажання брати участь у мирних переговорах, якщо вони не призведуть до повної капітуляції України та Заходу перед вимогами Москви.

Це відбувається на тлі зусиль України щодо формування міжнародного консенсусу для майбутніх переговорів.

До слова, про розмову Бєлоусова та Остіна також повідомили в російському Міноборони. Там зазначили, що вона відбулась з їх ініціативи. І, мовляв, обговорювали політики питання "запобігання загрозам безпеці та зниження ризику можливої ​​ескалації".