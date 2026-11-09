Надеюсь на конструктивный диалог, – Буданов отправляется в Абу-Даби на переговоры

Кирилл Буданов направляется в Абу-Даби в составе украинской делегации для участия в мирных переговорах. В качестве приоритета переговоров он назвал гуманитарный трек и активизацию обмена военнопленными.

Об этом 9 ноября сообщил глава Офиса Президента Кирилл Буданов.

Ожидания от переговоров

По словам Буданова, переговорный процесс продолжается, а украинская сторона стремится к скорейшему завершению войны. Он также выразил надежду, что диалог будет конструктивным.

Большое внимание планируем уделить гуманитарному треку. Необходимо активизировать обмены пленными. Рассчитываю, что диалог в ОАЭ даст практический результат и мы сможем договориться о следующих этапах возвращения наших людей домой,

– подчеркнул глава ОП.

Отдельно Буданов поблагодарил ОАЭ за содействие в организации площадки для переговоров, а также представителей американской стороны Джареда Кушнера и Стива Виткоффа за их усилия в переговорном процессе.

Координация с партнерами и вопросы безопасности

Ранее о выезде украинской делегации в ОАЭ сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. По его словам, ключевыми задачами остаются достижение устойчивого и долгосрочного мира, надежные гарантии безопасности для Украины и послевоенное восстановление государства.

Параллельно с основными консультациями украинские представители проведут в Абу-Даби координационные встречи с европейскими союзниками формата Е4 (Великобританией, Францией, Германией и Италией), а также с делегатами НАТО и Еврокомиссии.

Напомним, украинская переговорная делегация отправилась в Абу-Даби для участия в трехсторонних консультациях с участием Украины, США и России. Российскую сторону на этих встречах возглавляет помощник диктатора Владимир Мединский.