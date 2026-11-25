Кирилл Буданов не стал называть возможные сроки нанесения удара украинской баллистической ракетой по российской столице. Однако его короткий ответ на этот вопрос оставил место для надежд.

Об этом сообщает "Новости.LIVE".

Что Буданов сказал об украинских ракетах?

В эфире мероприятия "Диалог ради единства" журналистка Новости.LIVE спросила Буданова, когда Украина применит баллистические ракеты для удара по Москве.

Давайте надеяться на лучшее,

– ответил он.

В ходе ответа Буданов также упомянул о применении украинских ракет и беспилотников во время операции против Крымского моста. В частности, он отметил работу ракеты "Фламинго".

Ракета "Фламинго", всем известная, она отработала, все видят, как. Результат великолепный,

– сказал Буданов.

Напомним, украинские силы нанесли удар по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября. В результате атаки обрушились автомобильная арка и пролет переправы, а для поражения железнодорожной части, согласно обнародованным данным, также были применены украинские ракеты.