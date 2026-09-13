Об этом рассказал глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов на ежегодной конференции YES, организованной Victor Pinchuk Foundation, сообщает 24 Канал. По его словам, Украина отблагодарит те страны, которые поддержали ее после начала полномасштабной войны. Но нужно разобраться с одним вопросом.

С чем должна определиться Европа?

Как подчеркнул Буданов, Украина сможет помочь другим в случае угрозы со стороны России. Европейским странам выгодно поддерживать дружеские отношения с нашим государством.

Несмотря на это, существует проблема, без решения которой невозможно точно спрогнозировать дальнейшие события в случае возможной российской агрессии. Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что важно определиться с новой архитектурой безопасности Европы, а также с местом и ролью Украины в ней.

Наше государство готово сыграть тут свою роль. Но этим наконец-то нужно заняться.

Без ответа на этот вопрос невозможно реалистично предсказать, какими будут реакции в Европе, если, не дай Бог, российская агрессия или агрессия другого "игрока" перейдет на территорию Европы. Думаю, что пора найти ответы на эти сложные вопросы. От этого будет понятно, кому какая армия нужна; где она должна базироваться; кто на кого рассчитывает и рассчитывает ли вообще. Это еще один очень интересный вопрос,

– отметил Буданов.

Буданов объяснил, с чем должна разобраться Европа: смотрите видео 24 Канала

Украина открыто предлагает работать в этом направлении. Нужно объединить усилия для защиты от различных угроз.

Мы – часть Европы. Нравится это кому-то или нет. Но так оно и есть. И мы должны быть вместе,

– подчеркнул Буданов.