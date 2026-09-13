Про це розповів голова Офісу Президента України Кирило Буданов на щорічній конференції YES, організованій Victor Pinchuk Foundation, передає 24 Канал. За його словами, Україна віддячить тим країнам, які підставили плече після початку повномасштабної війни. Але потрібно розібратися з одним питанням.

З чим має визначитися Європа?

Як наголосив Буданов, Україна зможе допомогти іншим в разі загрози з боку Росії. Європейським країнам вигідно мати дружні відносини з нашою державою.

Попри це, є проблема, без якої неможливо точно спрогнозувати подальші події в разі можливої російської агресії. Президент Володимир Зеленський неодноразово говорив про те, що важливо визначитися з новою архітектурою безпеки Європи та місцем і роллю України в ній.

Наша держава готова відіграти тут свою роль. Але цим нарешті потрібно займатися.

Без відповіді на це питання неможливо реалістично спрогнозувати, які реакції підуть у Європі, якщо, не дай Боже, російська агресія або агресія іншого "гравця" перейде на територію Європи. Думаю, що час знайти відповіді на ці складні питання. Від того буде зрозуміло, кому яка армія потрібна; де вона має базуватися; хто на кого розраховує і чи взагалі розраховує. Це ще одне дуже цікаве питання,

– зазначив Буданов.

Буданов пояснив, з чим має розібратися Європа: дивіться відео 24 Каналу

Україна відкрито пропонує працювати в цьому напрямку. Потрібно об'єднати зусилля для убезпечення від різних загроз.

Ми – частина Європи. Подобається комусь це чи ні. Але так воно є. І ми маємо бути разом,

– підкреслив Буданов.