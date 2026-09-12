"Все увидят": Буданов заинтриговал ответом на вопрос об окончании войны до наступления зимы

Украина найдет решение для прекращения войны. Визит представителей Трампа в Киев может быть связан с выборами в Конгресс, и это нормально.

Так выступил глава Офиса президента Кирилл Буданов в эксклюзивном комментарии журналистке "Новости.LIVE" во время ежегодной встречи YES в Киеве.

Будет ли достигнуто перемирие до наступления зимы?

Журналистка поинтересовалась у Буданова, верит ли он в то, что до наступления зимы стороны конфликта смогут договориться о прекращении войны на текущей линии фронта.

В ответ глава ОП заявил, что верит в то, что удастся найти решение, которое поможет остановить войну. "Когда это произойдет? Все увидят", – отметил он.

Комментируя предположение о том, что американские переговорщики могли приехать в Украину, в частности, для укрепления позиций республиканцев накануне выборов в Конгресс, Буданов пояснил, что у каждой стороны есть свои интересы. По его словам, если США параллельно решают свои вопросы в ходе переговоров, в этом нет ничего проблемного.

Напомним, ранее Буданов назвал наиболее реалистичный сценарий завершения войны. По его мнению, это прекращение боевых действий на фактической линии фронта, которая будет существовать на момент достижения договоренностей.

Кроме того, генерал заявлял, что прекращение огня вряд ли возможно до весны 2027 года.

Отметим, что Россия пока отвергает идею прекращения боевых действий на текущей линии фронта. Она продолжает требовать вывода ВСУ с четырех частично оккупированных украинских территорий.

К тому же Москва отказывается приостанавливать боевые действия на время проведения переговоров.