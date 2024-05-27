Покушение на Буданова: в The Times сказали, как удалось сорвать заговор полковников-предателей

В мае СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ, готовивших покушение на убийство украинских чиновников. Среди целей захватчиков также был и глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Журналисты The Times отметили, что российские агенты проникли в охрану президента Зеленского, пытаясь убить начальника военной разведки страны. Покушение было пошагово спланировано, но вовремя разоблачено нашими спецслужбами.

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Как удалось сорвать покушение на Буданова

Журналисты отметили, что российский агент, который должен был совершить покушение на Буданова, уже 4 мая установил в подвале в Киевской области центр управления дронами. Так, начальника ГУР МО должны были убить скоординированной ракетной и беспилотной атакой.

Россияне планировали запустить баллистическую ракету по этим координатам, пока оператор дрона находился в своем укрытии, после чего он должен был запустить свой дрон, снять последствия атаки для своих руководителей и протаранить свой дрон ракетой,

– рассказал журналистам высокопоставленный офицер украинской контрразведки.

По данным издания, в течение нескольких месяцев СБУ наблюдала за разработчиками плана убийства: двумя полковниками Управления государственной охраны, которым было поручено охранять высших украинских чиновников, в том числе президента.

Спецслужащие также наблюдали за третьим человеком, которого подозревали в работе на своего российского коллегу в ФСБ. В частности, в СБУ знали, что тройка планирует убить Буданова и следят за главой СБУ генерал-лейтенантом Василием Малюком, а также за самим Зеленским.

По словам украинского офицера, во время подготовки к покушению подозреваемые привезли в Киев реактивные гранатометы, противопехотную мину МОН-90 и беспилотники-смертники.

Первого подозреваемого, названного источником в правоохранительных органах как полковника Андрея Гука, обвиняют в том, что он работал на ФСБ с 2014 года. Именно он завербовал второго человека, полковника Александра Деркача, и передавал группе приказы ФСБ.

Общение между убийцей и его кураторами было перехвачено СБУ с помощью мощных технологий слежения. Малюк немедленно сообщил об этом Буданову. На предателя набросилась группа вооруженного реагирования, а СБУ подготовила быструю операцию по нейтрализации его вероятных соучастников.

"Наша цель заключалась в том, чтобы провести одновременный арест, чтобы они не могли сообщить друг другу и не сбежали", – сказал офицер.

Где задержали подозреваемых в покушении на Буданова

По данным издания, один полковник был дома, в своей киевской квартире, а другой гостил у друзей в Сумской области на северо-востоке Украины. Оба были вооружены. Чтобы избежать опасной перестрелки, СБУ выманила их из соответствующих зданий, организовав неожиданный вызов на работу.

Впереди автомобиля каждого мужчины сотрудники СБУ устроили шоу, тщательно обыскав каждое гражданское авто, чтобы подчеркнуть, что остановка была обычной.

Первого мужчину задержали сравнительно легко, а второго вытаскивали из его машины. После этого вооруженная группа ворвалась в квартиры мужчин, где нашли взрывчатку и компоненты беспилотника, спрятанные внутри запасных шин и кучи древесины, а также тайник с секретным телефоном.

В конце концов, офицер контрразведки отметил, что оба мужчины признались во время допроса. Оказавшись под арестом, полковники также обнародовали новую информацию о попытке россиян взять Зеленского в заложники в самом начале войны.

Интересно то, что семья Гука, которая сбежала в Европу и занимает проукраинскую позицию, была опустошена его арестом. Офицер отметил, что Андрей Гук врал им всем: жена считала, что ее муж защищает страну. А дети считали, что их отец украинский герой.

В видеозаписи своих допросов, опубликованной СБУ, он рассказал, что получал от ФСБ России 3 тысячи долларов в месяц, а также еще 1 000 долларов на поездки для выполнения ее поручений. Утверждается, что значительная часть этого была выплачена ему и его семье во время визитов в Европу.

Второй офицер, Деркач, участвовал просто ради денег и надеялся, что более старший Гук поможет его карьерным перспективам.

За убийством может стоять Сергей Королев

В издании отметили, что архитектором новой агрессивной стратегии ФСБ считается заместитель директора службы Сергей Королев, фаворит Путина, который, как сообщается, имеет глубокие связи с российской элитой.

ГУР обвиняет его в организации последнего заговора как подарка для Путина перед запланированным празднованием Дня победы 9 мая. СБУ заявила, что покушение на убийство одобрил и координировал лично директор ФСБ Александр Бортников.

В конце концов офицер украинской контрразведки заявил, что сейчас российские службы пытаются завербовать людей в Украине, чтобы те действовали в интересах страны-агрессора. Однако пророссийского движения в сегодняшней Украине нет, и хотя российские спецслужбы очень мощные, но пока СБУ их переигрывает.