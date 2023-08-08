Буданов с делегацией посетил Болгарию: что об этом рассказали местные СМИ

Глава ГУР МО Кирилл Буданов вместе с делегацией посетил Болгарию. Во время визита он встретился со своим болгарским коллегой и министром обороны.

О визите Кирилла Буданова в Болгарию рассказали во вторник 8 августа. Информацию о поездке делегации поделились с местными СМИ в Министерстве обороны.

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Что обсуждали во время визита

Журналисты рассказывают, что делегация из Украины встретилась с:

министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым;

директором Службы военной разведки бригадным генералом Венелин Веневым.

Во время переговоров затронули ряд тем. В частности, состояния региональной и международной безопасности. Кроме того, обсудили перспективу развития ситуации и другие темы, в которых заинтересованы и Украина, и Болгария. Известно также, что у болгарской стороны также были вопросы относительно сайта "Миротворец".



Кирилл Буданов посетил с визитом Болгарию / Фото BGNES

Встречу в Минобороны Болгарии оценили высоко. В ведомстве подчеркнули продуктивность самих переговоров. Кроме того, выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между странами.

Следует понимать, что точно неизвестно, когда Кирилл Буданов ездил в Болгарию. Впрочем, в конце прошлой недели появилось интервью на местном телеканале bTV. В нем глава ГУР МО рассказывал о сотрудничестве в области вооружений между Киевом и Софией.

К слову, в интервью Кирилл Буданов ответил на ряд вопросов. В частности, оценил контрнаступление ВСУ.

Контрнаступление продолжается

По словам главы ГУР МО, контрнаступление сложное. В то же время следует понимать, что на продвижение наших военных влияет целый ряд факторов.

Прежде всего, речь идет о том, что враг за более чем год имел возможность хорошо окопаться. Захватчики возвели "стационарные, полностью оборудованные, залитые бетоном оборонные блокпосты", подчеркнул он.

Самое главное, что наступление не останавливается, а продолжается. На мой взгляд, на Бахмутской линии оно идет немного быстрее, чем на Юге, но время покажет,

– отметил Буданов.

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, где самая сложная ситуация на фронте. По ее словам, говорится о Лиманском, Купянском, Авдеевском, Марьинском направлениях. Кроме того, следует понимать, что оккупанты пытаются продвигаться на Бахмутском направлении.