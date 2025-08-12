Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу разведывательного ведомства.

Что известно о поездке Буданова на остров Змеиный?

Глава ГУР проверил позиции бойцов "Спецподразделения Тимура" на Змеином и газодобывающих платформах в Черном море.

Как указывается, он инспектировал силы и средства, привлеченные к обороне акватории, в частности так называемых "вышек", которые в результате успешных операций ГУР МО и других составляющих Сил безопасности и обороны возвращены под законный контроль Украины.

В рамках поездки Буданов провел совещание с офицерами относительно дальнейших действий в рамках общей стратегии, а также наградил бойцов ГУР из "Спецподразделения Тимура".

Кроме этого, состоялось чествование памяти павших во время освобождения Змеиного и украинских территориальных вод Черного моря от врага.

"Честь бойцам ГУР и всех Сил безопасности и обороны Украины! Наша действенная борьба с агрессором на море, на земле и в небе доказала всему миру – сплоченная украинская нация способна одолеть даже более сильного врага. Кто бы что ни говорил – только от нас самих зависит будущее Украины. Борьба продолжается", – отметил Кирилл Буданов.

Буданов посетил остров Змеиный: смотрите видео